Pertence aos ‘vaticanistas’, comentadores e jornalistas versados em assuntos do Vaticano, uma frase célebre: “Os prelados que entram Papas no conclave saem cardeais” – dizem eles para demonstrar como é falível prever o nome de quem será eleito Sumo Pontífice. Ainda assim, os jornais europeus de referência empenham os seus melhores especialistas a antecipar o cardeal eleito: o francês ‘Le Monde’, os espanhóis ‘El Pais’ e ‘El Mundo’, o italiano ‘La Republica’, todos publicaram as suas listas dos ‘papabili’ - até a agência Reuters, ainda João Paulo II mal “via e tocava a Deus”, disparou para as redacções nomes de potenciais Papas. A estação britânica de televisão BBC também deu palpite sobre o futuro Santo Padre.