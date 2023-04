Todos os dias entram pelo consultório de Isabel do Carmo pacientes a perguntar se a médica especialista em Endocrinologia e Nutrição pode receitar um medicamento cujo princípio ativo é o semaglutido. O remédio, que pode ser injetado por via subcutânea no abdómen, na coxa ou no braço, começou por ser usado para a diabetes mas viralizou nas redes sociais – o que o levou a esgotar em farmácias em diversos pontos do planeta.









Ver comentários