Tem quase 60 anos e é conhecido por ser torto e forreta. Indispôs-se com artistas, por não lhes ter dado um cêntimo. Indispôs-se com o FC Porto, por não lhes ter dado palco. Indispôs-se com jornalistas, por não gostar de críticas. Indispôs-se com o seu partido, por ter limpo as listas. Paciência, só lha conhecem quando se trata de esperar pelo momento de pôr passos a correr