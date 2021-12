"Um grande alvoroço, um pouco antes das três da manhã, acorda o pessoal no farol do Cabo de Santa Maria, na ilha da Culatra, em Faro. Uma traineira de pesca, que ia a caminho de Quarteira, com três espanhóis a bordo, tinha naufragado no molhe leste. Dei o alerta de imediato e toca a arrancar para o cais.