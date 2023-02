Quando, ao fim da manhã de 27 de janeiro de 2019, no fim da missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude do Panamá, se ouviu a palavra Portugal, houve, no palco principal, uma explosão de alegria, com Marcelo e Medina, rodeados por dezenas de jovens lusos de bandeira em punho, a desatar "aos pinotes" junto ao Papa Francisco.









