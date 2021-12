Giuseppe adorava enigmas, passatempos e quebra-cabeças. Inventou as suas próprias palavras cruzadas com o pseudónimo ‘O Cavaleiro’. O cavaleiro com uma lança em posição de ataque é precisamente o símbolo da empresa que Giuseppe fundou com o irmão Benito, em 1961, e à qual se juntaram, dois anos depois, os outros irmãos, Umberto e Franco.