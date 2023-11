Minuto 54. O passe é do brasileiro Duda para Fernando Gomes e o genial menino de 20 anos não dá hipóteses ao guarda-redes do Sp. Braga, António Fidalgo. O Estádio das Antas, palco daquela final da Taça de Portugal, exulta. Pinto da Costa, então chefe do departamento de futebol, preparava-se para celebrar o seu primeiro título, ao lado do seu treinador, e para sempre amigo, José Maria Pedroto.









