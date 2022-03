Entre 2014 e 2020, quase dois terços de todos os casos em que se ultrapassaram os valores limite da qualidade do ar estavam ligados ao tráfego intenso nas cidades e à proximidade de vias principais e foram provocados pelo dióxido de azoto, segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente.As emissões do tráfego rodoviário foram uma das principais origens das infrações às normas da qualidade do ar na União Europeia, sendo Portugal um dos países a reportar excessos.