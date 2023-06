Rabo de Peixe foi notícia por ser a freguesia mais pobre do país – e da Europa –, por ali terem dado à costa fardos de cocaína e por ter o maior porto de pesca da ilha de São Miguel, nos Açores, um investimento lançado em 2015 no valor de 1 milhão de euros para servir mil homens do mar; pela Cofaco ter lá aberto a maior fábrica de conservas do arquipélago, com investimento do Governo Regional de 7 milhões e, depois de fechar a do Pico em 2018, despedir também ali;









