"Luzes! Câmara! Ação!" Bate a 'claquete' e num 'set' de 'Esquadrão Suicida' está Daniela Melchior; nos cenários de ‘Warrior Nun’ destaca-se Alba Baptista; no ‘plateau’ de ‘Infinite’ movimenta-se Joana Ribeiro. As novas gerações de atores portugueses parecem estar firmes em Hollywood, a "fábrica de ilusões" do cinema, e nos estúdios da Netflix, a principal plataforma de ‘streaming’.









