Quem entra no Ristorante Italiano Sergio Crivelli, na Rua Brito Capelo, em Matosinhos, é transportado para um típico restaurante numa qualquer rua de Spoleto. O espaço aconchegante, decorado com temas italianos e com o mapa do país em destaque na parede, é o cenário perfeito para degustar uma bela pasta ou uma pizza.