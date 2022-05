fadista Ana Moura não foi sozinha à 4.ª gala dos Prémios Play, que aconteceu no dia 5 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A acompanhá-la nos bastidores estava Emília, a filha, nascida poucos dias antes, da sua relação com o músico Pedro Mafama. Ana Moura só falou sobre a gravidez a meio da gestação, para dizer que estava "tudo a correr bem" e que nem enjoos tivera – ela que foi mãe pela primeira vez aos 42 anos.









Ver comentários