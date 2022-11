O livro ‘Chegar Novo a Velho’ (Ed. Oficina do Livro) já vendeu mais de 150 mil exemplares e tem agora uma edição revista e aumentada. O autor, o médico Manuel Pinto Coelho, não esconde que muitas vezes se sente a ovelha fora do rebanho quando o assunto é a medicina convencional, mas está neste domingo, dia 27, a dar uma palestra para 1800 médicos em São Paulo, no Brasil, sobre aquilo em que acredita.









