Twitter: A arma da comunicação em tempos de guerra

Por que razão pediu a Ucrânia, através da conta oficial do país no Twitter, que a Rússia fosse expulsa desta rede social? Aqueles que navegam com maior facilidade na Internet já perceberam a importância do Twitter. Nesta plataforma, cada publicação (tweet) pode ter no máximo 280 carateres. Nenhuma outra plataforma ‘obriga’ os utilizadores a uma mensagem tão concisa, o que torna o Twitter uma rede social onde é possível estar informado, saber das opiniões dos outros e, até mesmo dar a nossa, sem que isso se torne aborrecido pela quantidade de texto que implica.