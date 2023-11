Facto político do ano, a inesperada demissão de António Costa não se ficou a dever a qualquer um dos atuais grandes problemas nacionais: da crise da habitação ao encerramento de urgências, da falta de professores à privatização da TAP, da subida das taxas de juro ao aumento da pobreza, da aplicação dos fundos do PRR às opções do Orçamento.









