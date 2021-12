Depois de ‘O Eremita Viajante’, onde está reunida a obra completa do grande Matsuo Bashô (1644-1694), Joaquim M. Palma continuou o seu trabalho de divulgação da poesia japonesa centrada no ‘haiku’, com ‘Os Quatro Rostos do Mundo’, onde nos apresenta a obra de Yosa Buson (1716-1783), e com ‘Os Animais’, que reúne a poesia de Kobayashi Issa (1763-1827).