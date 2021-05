Sempre que os portugueses confinam, o pagamento das faturas de eletricidade fica adiado, engrossando a lista de devedores.O fenómeno foi constatado pela EDP Comercial - que tem 76% do mercado - que só no último ano celebrou mais de 121 mil acordos de pagamento – 119 mil dos quais com famílias – para uma dívida superior a 88 milhões de euros.