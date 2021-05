O Tribunal de Contas (TC) considera que são os contribuintes que estão a pagar a despesa com a salvação do Novo Banco (NB), ao contrário do que prometeram os governos de Passos Coelho e de António Costa e o Banco de Portugal (BdP).Até ao final de 2019, o NB custou aos contribuintes mais de 7,8 mil milhões de euros e esta despesa poderá ainda atingir o total de 10,39 mil milhões de euros.