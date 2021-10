Depois de ter rejeitado uma atualização salarial para os funcionários públicos no próximo ano, o Governo acabou por abrir os cordões à bolsa e estender a mão ao PCP, propondo aumentos de 0,9% para toda a Função Pública. Uma medida cara aos comunistas que, a par da subidas das pensões mais baixas que será inscrita no Orçamento, servirá para pressionar o ex-parceiro da geringonça a viabilizar novamente o Orçamento do Estado (OE).