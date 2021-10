O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta segunda-feira que o Orçamento do Estado (OE) para 2022 prevê um "aumento do investimento público em 30%".Num vídeo publicado esta segunda-feira no site do Governo, logo após a entrega da proposta do OE no Parlamento, o chefe do Executivo garantiu ainda que será criado "um incentivo fiscal à recuperação, apoiando a capitalização das empresas e reduzindo os seus encargos com o fim definitivo do Pagamento Especial por Conta (PEC)".