Quando na Europa ainda se digeria o anúncio de que o Banco Central Europeu (BCE) terminará a compra de dívida dos Estados-membros da Zona Euro a 1 de julho e subirá as taxas de juros pelo menos duas vezes este ano, a notícia a dar nota da maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos da América foi a acendalha que faltava para ‘incendiar’ as bolsas europeias e do resto do Mundo.









Ver comentários