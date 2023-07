O novo Cartão do Cidadão vai ser ‘contactless’ (com tecnologia sem contacto) e poderá ser usado como bilhete nos transportes públicos. Esta é uma das 18 medidas do novo Simplex para o próximo ano anunciadas na segunda-feira pelo secretário de Estado da Digitalização.



“Estamos muito habituados a utilizar os cartões bancários que não necessitam de se meter” numa caixa para lê-los, mas “apenas aproximando do equipamento”, disse à Lusa Mário Campolargo.









