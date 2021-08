262 mil funcionários da administração pública com 55 ou mais anos

Portugal ocupa a quarta posição na lista dos países com os funcionários públicos mais envelhecidos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Um estudo desta organização, que reúne 37 países, revela que a percentagem de trabalhadores do Estado com 55 ou mais anos aumentou para 36,48% em 2020. Uma realidade “preocupante”, dizem os dirigentes sindicais.O número de funcionários públicos com 55 ou mais anos deverá rondar os 262 mil, tendo em conta o registo da Direção-Geral do Emprego Público para o ano passado e a percentagem apontada pela OCDE para funcionários com mais de 55 anos: 36,4%. Trata-se de um aumento face a 2015, quando a proporção destes trabalhadores era de 19,55%.