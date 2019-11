276 municípios estão abaixo da média no poder de compra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Medindo pelo poder de compra médio, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto concentram mais de metade da riqueza do País. As duas cidades e os concelhos limítrofes estão no topo da capacidade aquisitiva, ultrapassando largamento o valor nacional de referência (100), com a capital a registar um índice de compra de quase 220 e a Invicta a chegar a cerca de 158. Globalmente, 276 municípios estão abaixo do valor médio para o Paí... < br />