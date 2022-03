Portugal vai propor esta quinta-feira no Conselho Europeu a descida temporária do IVA dos combustíveis dos atuais 23% para a taxa intermédia de 13%. Segundo apurou o CM, trata-se de uma medida que deverá vigorar, no mínimo, por três meses.Existem dois cenários que o Governo está a estudar: o primeiro pressupõe um cenário mais grave nos mercados internacionais, com o preço do barril a atingir os 130 ou 150 euros, e neste caso a descida do IVA é somada ao Autovoucher no valor de 20 euros.