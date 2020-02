Abanca compra EuroBic. Espanhóis ficam com 95% do capital

Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro público angolano através de paraísos fiscais.

Juan Carlos Escotet adiantou que estava a decorrer "um processo competitivo", garantindo que o Abanca estava interessado "em participar em todo o processo" de venda.



Mas com uma condição: Apenas compraria uma posição no EuroBic que seja, no mínimo, de 75%.

É oficial. O EuroBic vai passar para as mãos dos espanhóis do Abanca. Num acordo assinado nas últimas horas, o banco chegou a acordo para ficar com 95% da entidade liderada por Teixeira dos Santos."O Abanca acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", de acordo com um comunicado enviado pelo banco liderado por Juan Carlos Escotet esta segunda-feira, 10 de fevereiro, naquela que é a quinta aquisição da instituição financeira desde 2014 e a segunda em Portugal."O Abanca demonstrou com sucesso o seu modelo de integração de outras entidades nas operações corporativas que realizou nos últimos anos", salienta ainda o banco, relembrando que este acordo de compra do EuroBic "está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias".Esta operação segue-se à decisão de Isabel dos Santos de vender a sua participação de 42,5% no EuroBic, isto depois de a empresária angolana ter ficado no centro do caso "Luanda Leaks". A investigação realizada peloNa semana passada, na conferência de imprensa de resultados anuais do Abanca, a instituição financeira já tinha confirmado o seu interesse em ficar com o controlo do banco liderado por Teixeira dos Santos.Tal como o Negócios escreveu, também Fernando Teles, o segundo maior acionista, estava disposto a fazer parte da solução do banco.