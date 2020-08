Aluguer de carros com quebra de 85%

Durante o primeiro semestre deste ano, 66% das empresas que integram a Associação de Rent-a-Car do Algarve (ARA) registaram quebras na faturação "entre os 66 e os 85%". Com base num inquérito realizado pela ARA, a maioria dos empresários que responderam só espera a retoma da atividade para níveis pré-Covid em "2022 ou depois".

Devido à brutal quebra de procura, 91,7% das rent-a-car que responderam ao inquérito reportaram "uma diminuição da dimensão da frota, na maioria entre 15 e 20%".

No que diz respeito ao layoff, o mesmo número de empresas responderam ter aderido a este mecanismo de apoio do Estado, sendo que 60% destas optaram mesmo pelo layoff total.

Perante a atual crise resultante da pandemia, os empresários do setor reclamam o prolongamento do layoff simplificado, a isenção da Taxa Social Única (TSU) e a suspensão do Imposto Único de Circulação (IUC).

A associação salienta, como aspeto positivo, que as medidas de proteção e prevenção adotadas pelas empresas de aluguer de carros levaram a que "não tivesse havido, até ao momento, qualquer contágio no local de trabalho", bem como não há registo "de casos positivos de Covid-19 em clientes".