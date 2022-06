Ampliação de três milhões de euros em fábrica de barcos cria 100 empregos em Vila Nova de Cerveira

A ampliação das instalações da unidade fabril da multinacional norte-americana Brunswick em Vila Nova de Cerveira, num investimento de três milhões de euros, criou mais 100 novos postos de trabalho, foi esta quarta-feira divulgado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, Rui Teixeira, adiantou que aquele montante foi aplicado na aquisição da nova nave industrial da Brunswick e na construção do edifício, inaugurado na última quinta-feira.

Segundo o autarca socialista, a "maior produtora mundial de barcos de lazer e de recreio aumentou a sua capacidade produtiva e logística para promover melhores condições de trabalho aos 800 funcionários".

"Antes da aquisição e construção da nova nave da multinacional americana, [a empresa] tinha 25 mil metros quadrados de terreno e 11 mil metros quadrados de área produtiva. Com a construção da nova nave passará a ter cerca de 30 000 metros quadrados de terreno e 15 mil de área produtiva", especificou.

A multinacional norte-americana Brunswick está instalada no polo I da zona industrial de Vila Nova de Cerveira.

Numa nota enviada à imprensa, a propósito da inauguração da nova unidade industrial, a autarquia de Vila Nova de Cerveira adiantou a instalação, no concelho, da "primeira Comunidade de Energia Renovável (CER) do Alto Minho, com o objetivo de reforçar a aposta no processo de descarbonização".

Segundo o autarca, "o projeto pretende servir 40 empresas do concelho e contribuir para a concretização do Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética local e para as metas da União Europeia para a redução de emissões de CO2".

A nave industrial agora inaugurada "agrega uma área total de 5.200 metros quadrados, dos quais 4.000 serão de apoio à produção e 1.200 metros quadrados, no piso superior, para as áreas administrativas e sociais".

Com um volume de negócios de cerca de 1,6 mil milhões de euros, a Brunswick emprega mais de 14 mil pessoas nos 24 países onde tem unidades fabris, e exporta para mais de 170 mercados.