Ana Gomes ataca atribuição a empresa de Mário Ferreira de mais de metade dos fundos do Fundo de Capitalização

A Pluris parece subitamente Minus, tão necessitada anda de ajudas financeiras do Estado e da #UE (PRR). O q vale é q não lhe faltam ajudantes para ajudar a fomentar as ajudazinhas … https://t.co/RiTJB5i14c — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) July 4, 2022

A antiga diplomata Ana Gomes acusou a Pluris de parecer "Minus" e necessitar de "ajudas financeiras do Estado e da UE" depois do Banco de Fomento ter aprovado um investimento direto a 12 empresas, entre elas a Pluris Investments, do empresário de Mário Ferreira.A empresa, acionista da Media Capital, vai receber ajuda do fundo de capitalização do Banco de Fomento no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros. Deste total, 40 milhões foram aprovados para a Pluris, ou seja, mais de metade dos apoios.Em declarações à Lusa, fonte oficial do Banco de Fomento Português esclareceu que a candidatura em causa "visa exclusivamente o apoio à atividade turística desse grupo" económico."Trata-se de uma operação de investimento de quase capital cujas condições estão alinhadas com o Quadro Temporário de Auxílios de Estado Covid-19 publicado pela Comissão Europeia, na sua versão atualizada em 18 de novembro de 2021", prosseguiu a mesma fonte, em resposta por escrito.A ex-candidata presidencial recorreu à rede social Twitter para comentar o caso e atacar a atribuição à empresa do dono da TVI.