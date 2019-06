Apartamentos T2 em Lisboa com tecto acima do salário-base

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um apartamento T0 em Lisboa não pode ultrapassar 600 euros e um T2 custa no máximo 1150 euros. Já um T5 tem um tecto de 1700 euros. As portarias com as tabelas que ditam os valores máximos das rendas do programa Arrendamento Acessível foram esta quinta-feira publicadas em Diário da República. Os senhorios que adiram ao programa têm isenções totais de IRS e IRC sobre as rendas cobradas, mas são muitas as críticas à... < br />