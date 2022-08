As diferenças de preço entre o mercado regulado de eletricidade e as ofertas das empresas estão a esbater-se. Neste momento, apenas dois comercializadores têm ofertas mais baixas do que as tarifas reguladas, enquanto há um ano encontravam-se entre oito e nove tarifas mais baratas.



Tendo em conta a escalada de preços da eletricidade nos mercados internacionais e a possibilidade de os consumidores portugueses regressarem ao mercado regulado para fugir ao agravamento das tarifas, o CM comparou as ofertas disponíveis ontem no simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para o consumo tipificado de dois agregados familiares.









