Desde o dia 01 de janeiro que as viaturas pertencentes à 'classe 1' estão a ser taxadas em 2 euros (mais 10 cêntimos) na Ponte 25 de Abril e 3,05 euros (mais 15 cêntimos) na Ponte Vasco da Gama.



Quase 70% das taxas de portagem de 'classe 1', incluindo das pontes sobre o Tejo em Lisboa, registaram uma subida média de 4,9%, com a entrada em 2023, em cumprimento à medida aprovada em Conselho de Ministros, no passado mês de dezembro. No entanto, os valores ficaram longe da subida de 10,5% inicialmente proposta pelas concessionárias, para responder à taxa de inflação registada em outubro, tal como a lei prevê.