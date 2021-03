As principais autoestradas viram o tráfego cair 22% em 2020, em média, devido à pandemia. O confinamento e as restrições à circulação entre concelhos atiraram o tráfego rodoviário para mínimos. A A22, que liga o Algarve, e a A6, uma das principais fronteiras com Espanha, registaram descidas superiores a 30%.