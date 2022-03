Autovoucher passa a 20 euros por mês: Todas as medidas anunciadas pelo Governo para travar subida dos combustíveis

o que representa um alívio

de 2 cêntimos no ISP da gasolina e de 1 cêntimo no gasóleo;

Na próxima semana, o gasóleo deverá registar um agravamento de cerca de 14 cêntimos por litro, enquanto a gasolina prepara-se para ficar oito cêntimos mais cara, naquela que será a 10.ª subida consecutiva de ambos os produtos.

O Governo anunciou novas medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis, na conferência de imprensa desta sexta-feira, que contou com a presença dos Ministros de Estado e das Finanças, João Leão, e do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.Entre as medidas aprovadas estão: o aumento extraordinário do valor do AutoVoucher de 5 euros para 20 euros por mês por beneficiário; a manutenção até 30 de junho de 2022 de devolução do ISPP,e a manutenção até ao final de junho da suspensão da taxa de carbono.João Pedro Matos Fernandes afirma que perante "o aumento projetado já para a semana tivemos que agir de imediato" e que a invasão da Ucrânia pela Rússia veio agravar o preço dos combustíveis.Em relação aos transportes públicos, o ministro João Leão acrescenta que quando foram anunciadas as primeiras medidas o que se fez foi pagar 10 cêntimos por litro de gasóleo a autocarros e táxis. Aquilo que ficou decidido é que esse benefício será alargado por mais três meses e passará a 30 cêntimos por litro de gasóleo, com um plafond de 380 litos para táxis e 2.100 litros para autocarros.A tarifa de acesso a redes de eletricidade também vai baixar para travar aumento "marginal" do preço da eletricidade.