Banca com menos 985 pessoas e 116 balcões

Os seis maiores bancos a operar em Portugal encerraram, no espaço de um ano, 116 balcões e reduziram o quadro de pessoal em 985 trabalhadores. Os números estão espelhados nos relatórios e contas do primeiro semestre divulgados por CGD, BCP, Santander Totta, BPI, Novo Banco e Montepio. No final de junho, os seis bancos empregavam, no seu conjunto, 33 872 pessoas. Já a rede totalizava 2626 agências.