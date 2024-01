Banca da zona euro endurece condições de acesso ao crédito

Os bancos da zona euro endureceram as condições de acesso ao crédito no quarto trimestre e continuarão a fazê-lo nos primeiros meses de 2024, devido ao aumento da perceção de risco face às perspetivas económicas.

De acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito publicado esta terça-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), 4% dos bancos da zona euro reforçaram as condições de acesso ao crédito às empresas.

Trata-se de um agravamento moderado em relação ao trimestre anterior (12%), mas que se junta ao aumento substancial das exigências acumulado desde 2022, que contribuiu, juntamente com a fraca procura, para a queda do crescimento deste tipo de empréstimos.

Os bancos também tornaram mais rigorosos os critérios de concessão de crédito às famílias, embora em menor grau para o crédito hipotecário e de forma mais acentuada no caso do crédito ao consumo.

Especificamente, 2% dos bancos aumentaram os requisitos de elegibilidade dos empréstimos hipotecários durante o último trimestre de 2023 (11% entre julho e setembro) e 11% tornaram o crédito ao consumo mais restritivo (16% no trimestre anterior).

Paralelamente, a procura de empréstimos ou crédito por parte das empresas e dos consumidores também diminuiu no quarto trimestre de 2023, embora menos do que no período anterior, sobretudo devido a taxas de juro mais elevadas.

Pela primeira vez desde o início de 2022, os bancos esperam uma pequena recuperação da procura de empréstimos às empresas e hipotecas no primeiro trimestre de 2024.

O acesso ao financiamento melhorou ligeiramente para os mercados monetários, depósitos de longo prazo e títulos de dívida, enquanto o acesso ao financiamento de retalho de curto prazo e à titularização diminuiu ligeiramente.

Além disso, a redução do balanço do BCE teve um impacto limitado nas condições de concessão de crédito.