Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banco de Portugal adverte que ITACREDI não está habilitada a conceder crédito

A lista das entidades habilitadas a conceder crédito pode ser consultada na página da internet do Banco de Portugal.

Por Lusa | 17:37

O Banco de Portugal (BdP) advertiu esta quinta-feira que a ITACREDI não está habilitada a conceder crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão bancária.



"O Banco de Portugal adverte que os serviços de "empréstimos e câmbio" publicitados no sítio da internet com o endereço "http://itacredi[.]com/", associados à designação "ITACREDI", não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", avisa o supervisor.



Segundo sublinha o BdP, a atividade de concessão de crédito está prevista no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.



A lista das entidades habilitadas a conceder crédito pode ser consultada na página da internet do Banco de Portugal.