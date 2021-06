A evolução do mercado imobiliário deve ser devidamente acompanhada, nomeadamente para a deteção “de sinais de uma sobrevalorização dos preços”.O alerta é do Banco de Portugal que, no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado esta segunda-feira, identifica não só a vulnerabilidade dos bancos face ao mercado imobiliário residencial mas também face ao comercial.