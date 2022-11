O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, um diploma que vai aliviar o pagamento das prestações da casa para as famílias endividadas. Os bancos vão ser obrigados a renegociar os empréstimos a taxa variável, até 300 mil euros, sem aumentar os ‘spreads’ (margens de lucro) sempre que as famílias tenham de empenhar mais de um terço (36%) do seu rendimento mensal líquido para pagar a casa (ver infografia).









“A opção do Governo foi relativamente larga”, visando “abranger o maior número de situações possíveis”, disse o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, que aproveitou para apelar à “proatividade e sentido de responsabilidade dos bancos”.

Aquele governante disse que o decreto-lei, que já seguiu para promulgação do Presidente da República, contempla também a proibição da cobrança de comissões no caso de amortizações dos empréstimos.





Segundo os últimos dados do Banco de Portugal (de finais de 2021), foram realizadas o ano passado 33 203 renegociações em 33 639 contratos de crédito, o que corresponde a um montante renegociado de cerca de 3,1 mil milhões de euros. Na generalidade (88,8%) das renegociações os mutuários não se encontravam em situações de incumprimento, um resultado que o Governo quer precisamente atingir com este diploma. No caso das amortizações, foram realizadas 132 375 em 2021, a que correspondeu um reembolso de 5,8 mil milhões de euros. O montante médio amortizado foi de 43 537 euros.

Medidas de renegociação do crédito à habitação







Este plano exclui os créditos pessoais e ao consumo, embora sejam tomados em consideração para a definição da taxa de esforço que obriga à renegociação bancária. Os bancos podem alargar o prazo dos empréstimos (não se sabendo ainda se pode ir além dos 70 anos do mutuário) e podem rever o ‘spread’, sem nunca o aumentar face ao inicialmente negociado.



Juros atingem valor mais alto desde 2015

A taxa de juro média dos novos créditos à habitação subiu em setembro para 2,23%, contra 2,01% em agosto, o valor mais alto desde outubro de 2015, segundo o Banco de Portugal. A mesma fonte está em linha com a subida das taxas médias da Euribor em agosto, sendo que 87% dos novos empréstimos utilizou como indexantes a Euribor a seis ou a 12 meses. No mês em apreço foram concedidos mais de 1,3 mil milhões de euros em crédito à habitação.