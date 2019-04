Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BES em falência exige 28 milhões de euros a gestores

Comissão liquidatária do BES reclama 14 milhões de euros a 14 ex-administradores.

Por António Sérgio Azenha | 09:04

A comissão liquidatária do BES exige a 15 ex-administradores uma indemnização de cerca de 28 milhões de euros, por atos de gestão que terão prejudicado o banco nos três anos anteriores à aplicação da medida de resolução em agosto de 2014. Desse valor total, 14 milhões de euros são reclamados a 14 ex-gestores.



O 15º ex-administrador é Ricardo Salgado, a quem a comissão liquidatária já interpôs uma ação no Tribunal do Comércio de Lisboa, a fim de notificar o antigo líder do BES. A Salgado, a comissão liquidatária reclamará, segundo o CM apurou, uma indemnização de cerca de 14 milhões de euros.



O pedido de indemnização surge depois de a comissão liquidatária do BES ter considerado que os 15 ex-administradores do BES terão cometido, entre agosto de 2011 e agosto de 2014, atos de gestão prejudiciais ao BES. Entre esses 15 ex-gestores, estão 13 que foram acusados pela comissão liquidatária de terem responsabilidades na falência culposa do BES.



Para já, 12 ex-gestores do BES impugnaram, segundo a edição de ontem do ‘Negócios’, a indemnização reclamada pelos liquidatários do BES: Amílcar Morais Pires, José Maria Ricciardi, Joaquim Góis, António Souto, João Freixa, Jorge Martins, José Manuel Espírito Santo, Pedro Mosqueira do Amaral, Ricardo Abecassis, Rui Silveira, João Faria Rodrigues e Stanislas Ribes. Como não conseguiu notificar Salgado, Manuel Espírito Santo Salgado e Pedro Matos Silva, a comissão liquidatária interpôs uma ação contra estes ex-gestores, para que sejam considerados notificados da indemnização reclamada em favor da massa insolvente do BES.



A comissão liquidatária quer utilizar a indemnização de cerca de 28 milhões de euros no pagamento dos créditos reclamados pelos cerca de 35 mil credores do BES, cuja liquidação corre no Tribunal do Comércio de Lisboa.



Investigação ao GES terminano início de julho

O prazo para a conclusão da investigação ao Grupo Espírito Santo (GES) termina no início do mês de julho. O resultado da investigação ao GES, em especial no que diz respeito ao BES, poderá ser essencial para o processo de liquidação do banco.



Para já, desconhece-se se o diretor do Departamento Central de investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Morais Pinto, alargou o prazo para o fim do inquérito.