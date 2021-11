A Comissão Europeia está a endurecer a análise à ajuda financeira que o Estado concedeu à TAP, na sequência da pandemia de Covid-19. Bruxelas terá começado a endurecer a sua posição negocial com o Governo depois de ter recebido uma queixa da Ryanair, contra o apoio do Estado à TAP, e de ter recebido alegadas pressões de companhias aéreas de outros Estados-membros para ser dura com o plano de reestruturação apresentado pela transportadora portuguesa.