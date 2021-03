Os candidatos aos estágios remunerados na administração pública devem ter até 30 anos ou, se forem portadores de deficiência, 35 anos. Para ocupar uma das 500 vagas é necessário ainda contar com licenciatura e estar à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à área de formação.





O regulamento do programa EstágiAP XXI foi publicado ontem em Diário da República. A intenção do Governo é de que arranque já em abril. Os colocados vão receber uma bolsa mensal de 998,50 euros, correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior no Estado, a que acresce subsídio de refeição.