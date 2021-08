Caos no atendimento dos serviços públicos com milhares de pessoas nas filas

É a confusão total nas repartições de Finanças, Segurança Social e Instituto dos Registos e Notariado (IRN). Depois da resolução do Conselho de Ministros 101-A/2021 de 30 de julho, que permitiu o atendimento presencial "sem necessidade de marcação prévia" nos serviços públicos desconcentrados (com exceção das Lojas do Cidadão), milhares de pessoas esperam em filas um pouco por todo o País.O problema está no facto daquele atendimento presencial ter coincidido com milhares de pré-marcações, feitas em tempo de pandemia, e que ainda não foram satisfeitas.