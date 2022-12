Carros elétricos e híbridos têm aumento de 40% em relação ao ano passado

O mercado automóvel em Portugal registou um aumento de 1,8%, face ao mesmo período do ano passado, nos primeiros 11 meses deste ano, com os elétricos e híbridos a darem um forte contributo. No conjunto, desde o início de 2022, foram já vendidos 166 935 automóveis.









Os dados apresentados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) no passado sábado revelam que, de janeiro a novembro deste ano, 40,1% dos novos veículos ligeiros de passageiros matriculados por representantes de marcas em Portugal são elétricos e híbridos, movidos por tipos de energias “alternativas”, que não o gasóleo e a gasolina. Em particular, verifica-se que 11,1% dos novos veículos são elétricos.

Ainda assim, 41,9% destas novas viaturas em circulação têm motor a gasolina e 18% a gasóleo. No caso em concreto dos ligeiros de passageiros, a ACAP fala em 15 230 novos automóveis matriculados no mês de novembro, o que significa um aumento de 39,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os números da ACAP revelam, também, que o mercado automóvel se mantém abaixo dos números pré-pandemia. Face a novembro de 2019 regista-se, este ano, uma quebra de 11,5% na venda de automóveis. No caso em concreto dos ligeiros de passageiros a queda é de 7,1%.





Apesar de o mercado ainda não ter recuperado da pandemia, os números mostram que a inflação recorde não tem impedido os portugueses de comprar um carro novo.