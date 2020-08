Cartões refeição já podem ser associados ao MB Way

Se é utilizador do serviço MB Way e tem cartão refeição, então saiba que já pode associá-lo a esta aplicação móvel. Na lista de cartões disponíveis estão os conhecidos Edenred Euroticket, Santander Refeição, Caixa Break, Montepio Menu, BBVA Menu e Sodexo.

A partir de agora, mais de 2,6 milhões de utilizadores de cartões refeição passam a poder usufruir do serviço diretamente no telemóvel, bastando para isso associar o cartão ao MB Way numa caixa multibanco. Depois, só precisa escolher a opção "MB WAY/MB NET" e, posteriormente, "Adesão ao MB WAY".

Em seguida basta introduzir o seu número de telemóvel e o código PIN que habitualmente usa no MB Way. A associação ficará completa quando receber uma notificação na aplicação MB Way a pedir-lhe para confirmar os últimos quatro números do seu cartão refeição. Depois disso está pronto a usar.

"A possibilidade de usar os cartões refeição no MB Way contribui para simplificar ainda mais o dia a dia dos utilizadores, permitindo realizar compras utilizando o telemóvel, sem necessidade de usar a carteira e de forma totalmente segura, em particular no contexto actual que vivemos", declara o director de Digital & e-commerce da SIBS, Gonçalo Amaro, citado em comunicado.