Cascais aprova relatório de contas de 2021 com receita de 317 milhões de euros

O relatório e contas de 2021 do município de Cascais, no distrito de Lisboa, regista uma receita total de 317 milhões de euros, com uma taxa de execução na cobrança de impostos de 95,7%, foi hoje divulgado.

O documento, referente a 2021, foi aprovado na última reunião da Assembleia Municipal de Cascais, por maioria, com os votos favoráveis dos eleitos do PSD (17), CDS-PP (cinco) e Iniciativa Liberal (um), a abstenção do Chega (três) e os votos contra do PS (sete), CDU (dois), PAN (um) e BE (um).

De acordo com o relatório, a receita total cobrada no município de Cascais atingiu os 317 milhões de euros, dos 331,4 milhões de euros previstos, representando uma taxa de execução de 95,7%.

Nesse âmbito, o município presidido pelo social-democrata Carlos Carreiras destaca o aumento na cobrança do Imposto Municipal sobre Transações (IMT), uma vez que, segundo a autarquia, o mercado imobiliário no concelho "continuou em crescimento".

O documento indica ainda que o saldo a transitar para a gerência de 2022 fixou-se nos 60,5 milhões de euros, que o ativo do município atingiu os 843,5 milhões de euros e que o passivo caiu 9,2%.

Por outro lado, o resultado líquido do município ascende a cerca de 49,9 milhões de euros, verificando-se um aumento de 29,5 milhões de euros face a 2020.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD) destacou o facto de o município ter continuado a "aumentar o investimento, nomeadamente em equipamentos sociais e na requalificação e regeneração ambiental".

"Cascais consegue baixar os impostos e a dívida, mantendo elevado o aumento do património, fruto de uma gestão rigorosa, transparente e em parceria, envolvendo sempre os munícipes e as organizações locais", destacou o autarca.

O executivo de Cascais é composto por sete eleitos (incluindo o presidente) da coligação "Viva Cascais" (PSD/CDS-PP), três da coligação "Todos por Cascais" (PS/PAN/Livre) e um do Chega.