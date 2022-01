Comercialização de banana produzida na Madeira diminuiu 4,8% em 2021

A comercialização de banana produzida na Madeira em 2021 foi de 20,2 mil toneladas, o que representa um decréscimo de 4,8% face ao ano anterior, indicou hoje a Direção Regional de Estatística (DREM).

A DREM adianta que, de acordo com dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura, em 2021 foram comercializadas 20,2 mil toneladas de banana, menos 1,0 mil toneladas do que em 2020.

Entre os diferentes tipos de banana transacionados, a de 2.ª categoria foi a única a crescer em 2021, quando comparada com 2020 (+3,8%), já que a de categoria extra e de 1.ª categoria recuaram 5,0% e 7,7%, respetivamente.

"Do total de banana comercializada no ano em análise, 84,6% foi expedida (85,1% em 2020), tendo como destino principal o continente", refere a autoridade regional, indicado que a banana de categoria extra representou 80,2% do total comercializado (80,5% em 2020), atingindo as 16,2 mil toneladas.

Setembro foi o mês de 2021 no qual se registou a maior quantidade de banana transacionada (2,4 mil toneladas) e fevereiro o de menor abundância do produto (885,4 toneladas).

De acordo com a DREM, os meses de novembro e abril registaram a maior subida homóloga (+15,0% e +11,1%, respetivamente).

Por outro lado, janeiro e julho registaram as quebras mensais homólogas mais significativas na comercialização de banana (-17,8% e -15,9%, pela mesma ordem).