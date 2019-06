Complemento de pensões pago a partir de julho

Os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) vão começar a receber, no próximo mês, o complemento extraordinário para pensões de mínimos de invalidez e de velhice previstas no Orçamento do Estado 2019.Com o atraso no processo, os pensionistas vão receber o primeiro mês de complemento com retroativos a janeiro, garantiu fonte do Ministério da Segurança Social.Serão cerca de 35 mil os beneficiários que terão direito a complementos com valores que oscilam entre o mínimo de 4,68 euros por mês e um máximo de 19,20 euros, segundo a portaria publicada pelo Executivo.Com retroativos, os pensionistas poderão receber entre 32,76 e 134,40 euros.O governo fixou valores do complemento extraordinário para pensões de mínimos de invalidez e velhice do sistema de segurança social, incluindo as pensões do regime especial das atividades agrícolas, do não contributivo e regimes equiparados e dos regimes transitórios dos trabalhadores agrícolas, bem como as pensões de mínimos de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente.