Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compras com cartões portugueses no estrangeiro bateram recordes no verão

Foram gastos 49 euros em cada compra no estrangeiro com um cartão português, tendo o pico de compras ocorrido em agosto.

12:54

As compras realizadas com cartões portugueses no estrangeiro atingiram máximos históricos em julho, agosto e setembro, com 22,2 milhões de operações no valor de 1.093 milhões de euros, divulgou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).



Segundo os dados do banco central, nos últimos cinco anos as compras efetuadas com cartões portugueses no estrangeiro têm "crescido progressivamente, mas no verão de 2018 registou-se "o maior crescimento" relativamente ao período homólogo: 34% em quantidade e 24% em valor.



Em média, foram gastos 49 euros em cada compra no estrangeiro com um cartão português, tendo o pico de compras ocorrido em agosto, com 7,7 milhões de operações no valor de 384 milhões de euros.



De acordo com o BdP, entre julho e setembro, a maior parte das compras foram efetuadas no Reino Unido, em Espanha e nos Países Baixos, representando um peso de 22%, 18% e 14% do número total de compras realizadas no estrangeiro, respetivamente.



Em valor, os portugueses gastaram mais em Espanha, no Reino Unido e em França, países que reuniram, respetivamente, 25%, 20% e 11% do montante total de compras efetuadas no estrangeiro com cartões emitidos em Portugal.