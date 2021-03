Concorrência notificada da compra de fabricante de bebidas à base de plantas por grupo espanhol

O grupo espanhol familiar AMC notificou a Autoridade da Concorrência da compra da produtora e distribuidora de bebidas à base de plantas White and Green Natural, antiga Nutre, com fábrica em Vagos, revela um aviso esta terça-feira publicado.

A operação de concentração em causa, notificada na segunda-feira, consiste na compra do controlo exclusivo (maioria do capital) da White and Green - Indústrias Alimentares SGPS pela SFI Gestión de Participaciones Minoritarias, do grupo espanhol AMC de produção e distribuição frutícola e de bebidas naturais à base de frutas e verduras.

Em Portugal, este grupo espanhol está presente, através da sua subsidiária AMC Natural Drinks, no fornecimento à distribuição alimentar retalhista, de sumos e néctares de fruta, limonadas e refrescos, gaspachos e 'smoothies', sob a marca do distribuidor.

A White and Green - Indústrias Alimentares SGPS é a holding que detém a subsidiária operativa White and Green Natural, que em Portugal desenvolve, produz e distribui bebidas à base de plantas (soja, arroz, aveia, amêndoa, coco, noz, quinoa), cremes culinários e iogurtes vegetais, à base de soja.

Há cerca de dois anos, a participação que a Martifer detinha na Nutre, que tem fábrica em Vagos, foi vendida ao fundo espanhol Stator, que mudou o nome da empresa para White and Green Natural.